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フリーアンドイージー HEART \u0026 ARROW DAD HAT ピンク
商品番号 O69450473975
商品名

フリーアンドイージー HEART \u0026 ARROW DAD HAT ピンク
ブランド名 フリーアンドイージー
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

送料無料の場合は、コストカットのため折り畳んでレターパックプラスの発送。柔らかコットン素材ですので形状にはご安心ください。気になる方はご購入をお控えください。LAROPAラ・ロパの※Kemio同型着※百足むかでボディ同色LA着※LEXカラー違いNYモデル着を現地価格で出品中Free\u0026Easyフリーアンドイージーカリフォルニアらしいスタイルをベースに、大胆なグラフィックや色、ビンテージ感のある素材を使用してストリートカルチャーを表現したデザインJohnMayer(ジョン・メイヤー)、LeBronJames(レブロン・ジェームズ)、MacMiler(マックミラー)といった著名人が着用によってさらに注目!HEART\u0026ARROWSTRAPBACKCAP素材コットン100%頭周り約57cm〜約60cm(調節可)高さ約12cmつば約12cmOFF-WHITEオフホワイトのデザイナー、ヴァージル・アブロー（VirgilAbloh）全身フルコーデやFEAROFGOD(フィアオブゴッド)のESSENTIALS(エッセンシャルズ)のパーカーに最適、JUNKMANIAジャンクマニアキャップ招集している方やGENERATIONSの関口メンディーや佐野玲於も愛用中のHUMANMADE×GIRLSDONTCRYTシャツ着て、Needles(ニードルズ)とGirlsDon'tCry(ガールズドントクライ)のコラボトラックパンツ履きコーデにプラスし、WastedYouthウェステッドユーススタイル、Free\u0026Easyキャップ好きや、ジャスティン・ビーバープロデュースのドリューハウスDrewHouseコーデやプライベートで着用のpetalsandpeacockヴィンテージハワイアンアロハシャツコーデにも合わせやすい。百足むかでラッパーコーデやKEMIOケミオスタイルのビーニーやCAPに飽きた方や47BRAND（フォーティーセブン）のNEWYORKMETSADJUSTABLECAPニューヨークメッツアジャスタブルキャップに物足りない方やLHP取扱DANKESCHON人気YouTuber平本蓮やjpthewavyも愛用ブランドスタイルにもバッチリ！
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