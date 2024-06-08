MARVEL マーベル アベンジャーズ キャラクター集合3D アートパネル

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アメコミのヒーローチーム「アベンジャーズ」キャラクター大集合の3D壁掛けパネルです。角度によって見え方が変わるレンチキュラーパネル、1枚飾るだけでお部屋がPOPな印象に(o^^o)躍動感のあるデザインに加えて3D仕様になっているため、キャラクターが飛び出してくるような立体感が感じられます。外枠は木製のブラックです。昨年末にアメリカのアート雑貨店で購入したため、国内ではなかなか手に入らないものかと思います。キャプテンアメリカ、アイアンマン、ハルク、ドクターストレンジ、ソー、ブラックウィドウ、人気キャラクター勢揃いᕦ(ò_óˇ)ᕤMARVEL、アメカジ、アメリカンコミック。アメリカンポップ、アメリカン雑貨が好きな方におすすめ！我が家では別のパネルを飾っているため、日の当たらない場所で自宅保管しておりました。プチプチで梱包し、防水対策をして発送致します。【仕様】サイズ（外枠込み）：33cmx48cm厚み：1cm重量：約710g用途：壁掛用