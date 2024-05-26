COACH コーチ 長財布 シグネチャー マカボニーマルチ ラウンドファスナー

#futachanbrandをご覧いただきありがとうございます(⁎ᵕᴗᵕ⁎)コーチからシンプルな長財布。収納力、使い勝手に優れたラウンドファスナータイプで長くご愛用頂けるアイテムです。家族、恋人、友人へのプレゼントにも最適です♪・*:..。o♬*・*:..。o♬*・*:..。o♬*・*:..。o♬*゜♡フォロー割→ 100円引♡まとめ買割→ 200円引お気軽にコメントください♪・*:..。o♬*・*:..。o♬*・*:..。o♬*・*:..。o♬*゜˗ˏˋ商品説明ˎˊ˗⭐️ブランド品は全てアメリカのアウトレットで購入した正真正銘の本物です。⭐ブランド：COACH⭐型番：C7387⭐定価：￥28,500⭐状態：新品未使用⭐サイズ：縦10cmx横19cmxマチ2cm⭐カラー：マホガニーマルチ ブラウン 茶色⭐素 材：ジャカードレザー⭐その他内側：札入れ×2、小銭入れ×1、ポケット×14 金具：ガンメタル˗ˏˋ注意事項ˎˊ˗＊発送は匿名配送になります。＊自宅保管になります。神経質な方は購入をお控えください。＊空気清浄機完備の部屋で保管しておりまして、ペットの飼育もしておりません。＊海外アウトレット品のため、小さな糸のほつれなどがある場合がございますが、ご了承ください。＊寸法は平置きで計測致しております。計測の仕方によっては異なる場合がございます＊光の加減などにより画像と実物の色に多少の違いがある場合がございます。＊こちらの発送ミス以外の返品対応は行なっていませんのであらかじめご了承ください。



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