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90s \
商品番号 J52520848014
商品名

90s \"YOU ARE HERE\" ヴィンテージ プリントTシャツ　2XL
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 3,705 円
在庫状況 あり

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商品詳細

00sのビンテージTシャツです！胸にプリントで銀河が描かれていて”youarehere“のメッセージがユーモラスで面白いデザインです！サイズもXXLサイズの大きめで◎裾、袖ともにダブルステッチで裾部分に一部ステッチ抜けと首元に小さな傷があります。(写真5.6枚目)サイズ2XL肩幅：63cm袖丈：23cm身幅：65cm着丈：75cm素人採寸ですので細かいサイズの違いはご了承ください。御購入の際は、事前にプロフィール欄もご確認いただけますよう、お願いいたします。80's90's古着　vintageアメリカ古着　DKNYカルバンクライン　ペリーエリス　バナリパ　ラルフローレンRalphLaurenトミーフィルフィガー　エルエルビーン　stussyステューシー　oldgapオールドギャップチャンピオン　刺繍タグ　トリコタグ　バータグ　単色　リバースウィーブ　ナイキ　パタゴニア　リーバイス　サウスパーク　ルーニー　ワーナー　不思議の国　アリス　チェシャ猫　カーミット　アラジン　モンスター　ビンテージ　ヴィンテージ　アキラ　nineinchnailsナインインチネイルズ　vintage、KeithHaringキースへリング　アンディーウォーホル　AndyWarhol　　tシャツ裏原　ベルベルジン　taxidriverタクシードライバー　PULPFICTIONパルプフィクション　時計仕掛けのオレンジ　タイタニック　レオン　ムービー　movieマリリンマンソン　リバースウェーブ　nirvanaニルヴァーナ　soundgardenサウンドガーデン　FearofGodフィアーオブゴッド　TravisScottトラヴィススコット　JerryLorenzoジェリーロレンゾ　80s90sアップル　Appleappleoldオールド　初期　スウェット　トレーナー　パーカー　ノースフェイス　バブアー　ラルフローレン　ダブルアール　カーハート　ビックマック　ファイブブラザー　リーバイス　ロッキーマウンテンアリス　不思議の国　チェシャ　フットボール　染み込み　グレートパシフィック　ウィザー　ランタグ　七分　ラッセル
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