NIKE AirMax98 black 28.5cm

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商品詳細
AirMax98#NIKE#AirMaxモデル/シリーズ···AIRMAXメインカラー···ブラックモデル/商品名···AIRMAX98サイズ：28.5cm※外箱はございません。こちらでお譲りいただきましたが、サイズが合わず出品いたします。USEDですので、写真にてよくご確認お願いします。※エア抜け無し、ソール良好USEDにご理解いただける方のみお願いします。ご質問などございましたら、お気軽にコメントくださいませ！
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