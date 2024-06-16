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新品 Russet Burbank ロゴ バーガー Tシャツ ホワイト 系 XL
商品番号 O59742633802
商品名

新品 Russet Burbank ロゴ バーガー Tシャツ ホワイト 系 XL
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 4,592 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品RussetBurbankラセットバーバンクRBBurgerTeeロゴバーガーTシャツBurgerT-shirtWhiteホワイト系サイズXL【状態】新品です。透明袋に入れたまま保管していたのでシワが御座います。出品するにあたり袋から出しました。紙タグ等は元から無いです。（画像にてご確認下さい）【カラー】ホワイト系【サイズ】XL【平置き採寸】【肩幅】57cm【脇下身幅】60cm【着丈】77cm【袖丈】23cm素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/approximate621420.html
http://narcologia.ru/goods/injure319567.html
http://narcologia.ru/goods/conception790657.html

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