■新品未使用■ヴィヴィアンウェストウッド　ネクタイ　ストライプ　オーブ

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商品詳細
人気のヴィヴィアンウエストウッドのネクタイ 【cravattabase9】です。写真の物で全てとなります。また折り畳んで発送させていただきます。新品未使用ですが自宅保管の為、細かなダメージなどはご了承ください。#Fineshop☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★様々なアイテムを出品しています。Tシャツパーカーフーディートレーナージャケットデニムジーンズキャップネックレスブレスレットキーホルダースニーカーショルダーバッグリュック腕時計……等複数購入での値引き可能です。購入前にコメントよろしくお願いします。☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★#ヴィヴィアン#ヴィヴィアンウエストウッド#オーブ#パーティー#2次会#スーツ#結婚式
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新品未使用 ヴィヴィアンウエストウッド ネクタイ オーブ ストライプ スーツ
Vivienne Westwood - 【新品未使用】ヴィヴィアンウエストウッド ...
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