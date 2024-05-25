［入手困難］ノートリアスBIG 2PAC Tシャツ　ラップT

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試着込み5回未満の着用。目立つ傷汚れ等見当たりません。2pacとノートリアスBIGのビーフを元にしたデザインのTシャツです。着丈 約82cm身幅 約59cm※素人採寸ですので多少の誤差ご了承下さい。常識の範疇での値段交渉行います。#2PAC#ノートリアスBIG#ビギー#supreme#シュプリーム#NIKE#ナイキ