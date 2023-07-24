バレンシアガ BALENCIAGA ミニロゴプリント 半袖 Tシャツ ブラック

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バレンシアガBALENCIAGAミニロゴプリント半袖Tシャツ色 ブラック胸元にワンポイントでブランドロゴをあしらったクルーネックの半袖Tシャツ。身幅や腕周りはややゆったりとしたサイズ感で、メゾン得意のストリートテイスト溢れるデザインに仕上がっています。シンプルな意匠でシャープかつ洗練された印象に着こなしていただけます数回着用してます。古着屋さんで購入。