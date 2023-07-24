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バレンシアガ BALENCIAGA ミニロゴプリント 半袖 Tシャツ ブラック
商品番号 K54676718743
商品名

バレンシアガ BALENCIAGA ミニロゴプリント 半袖 Tシャツ ブラック
ブランド名 バレンシアガ
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バレンシアガBALENCIAGAミニロゴプリント半袖Tシャツ色　ブラック胸元にワンポイントでブランドロゴをあしらったクルーネックの半袖Tシャツ。身幅や腕周りはややゆったりとしたサイズ感で、メゾン得意のストリートテイスト溢れるデザインに仕上がっています。シンプルな意匠でシャープかつ洗練された印象に着こなしていただけます数回着用してます。古着屋さんで購入。
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