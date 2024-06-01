美品 ダンヒル ネクタイ ハイブランド 高級 ビジネス 2953 ...

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！他のネクタイも是非ご覧ください(´ω`)#tiaネクタイ商品一覧●ブランド●dunhill●カラー●ネイビー、ブラックなど●サイズ(cm)●大剣幅/約9.3●コンディション●特にダメージや汚れ等なし●補足●折りたたんで発送するので、多少シワがついてしまう場合があります。その際は、当て布の上からスチームをするかクリーニングに出していただければ良いかと思います。●購入場所●大手ブランド専門SHOP真贋鑑定済み
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful954351.html
http://narcologia.ru/goods/rouge60210.html
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