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美品 ダンヒル ネクタイ ハイブランド 高級 ビジネス 2953
商品番号 K95010387484
商品名

美品 ダンヒル ネクタイ ハイブランド 高級 ビジネス 2953
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 1,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！他のネクタイも是非ご覧ください(´ω`)#tiaネクタイ商品一覧●ブランド●dunhill●カラー●ネイビー、ブラックなど●サイズ(cm)●大剣幅/約9.3●コンディション●特にダメージや汚れ等なし●補足●折りたたんで発送するので、多少シワがついてしまう場合があります。その際は、当て布の上からスチームをするかクリーニングに出していただければ良いかと思います。●購入場所●大手ブランド専門SHOP真贋鑑定済み
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