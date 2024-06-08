【新品◆日本製◆定価52800円】リアルクロコダイル　ドレスベルト 85　焦げ茶

#ＫＪ＿全品一覧⇦クリック#ＫＪ＿小物＿一覧⇦クリック#ＫＪ＿ベルト＿一覧⇦クリック#ＫＪ＿メンズ＿ビジネス～キレカジ＿一覧⇦クリック【 アイテム紹介 / ブランド紹介 】伊勢丹、ビームス、ユナイテッドアローズなど...国内大手アパレルやセレクトショップのオリジナル皮革製品のＯＥＭ生産を請け負うファクトリーのオリジナル。トレンドや時代の変化、要求される高難度のデザインに対応してきた実力派。こちらは、伊勢丹メンズ館取り扱い、M'sInCorporation製のリアルクロコダイル革を使用したドレスベルト。圧倒的な存在感を放つクロコ革を最大限に活かしたシンプルなデザインです。スーツスタイル、ジャケパンスタイル、きれいめコーデetc...幅広くご着用頂けるお品です。【 商品詳細 】国内定価：５２，８００円（税込）生産国：MADEINJAPAN 日本製付属品：紙タグお色：ダークブラウン系素材：ワニ革サイズ：８５（Ｍ相当）全長：約101cm幅：約3cm約80cm～約90cmに対応（ピン先１cmより計測）5穴若干の誤差はご容赦ください。新品未使用。保管時の微細なスレ/しわ/汚れ等はご容赦ください。カラー...ブラウン素材...本革



新品◇日本製◇定価52800円】リアルクロコダイル ドレスベルト 85 ...



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新品◇日本製◇】リアルクロコダイル ドレスベルト 85 焦げ茶-



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【UNISEX】Press Croco ドレス ベルト



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