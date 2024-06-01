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エルメス HERMES ネクタイ
商品番号 D10534979963
商品名

エルメス HERMES ネクタイ
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シンプルな柄でどんな場面も使いやすいです＾＾カラー···イエロー箱無しのため、格安での出品です！値段交渉もお気軽にしてください！☆サイズ剣先幅:約9cm☆素材高級シルク100％☆ブランドHERMESエルメス☆付属品ネクタイのみ他でも出品しているため、早いもの勝ちでお願いします！⚠︎どうしても小さな傷、汚れ等は見落としてしまう場合もございます。完璧な状態を求められる方はご購入をお控え下さいませ。
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