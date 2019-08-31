Dior Homme ディオール 2011SS 半袖 変形 Tシャツ ブラック

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DIORHOMME半袖Tシャツカットソー変形アシンメトリー＜サイズ表記＞M＜実寸＞総丈87肩幅42胸幅49袖丈22㎝※多少の誤差はご了承下さいませ。＜生産国＞イタリア＜付属品＞なし＜状態＞多少の使用感・特筆すべきダメージ等は無く、比較的綺麗な状態です。＜備考＞出品商品はリユースアイテムがメインとなっており、細心の注意を払い検品しておりますが多少の汚れや傷などがある場合がございます。あくまで一度人の手に渡った中古品ですので、完品をお求めの方は購入をご遠慮願います。発送前に最終検品を行なっております。素人検品の為小さな傷や汚れの見落としがある場合がございますがご了承ください。他、取引に関する詳細は自己紹介欄をご一読いただけると幸いです。埼玉県公安委員会古物商許可証第431250050321号古物営業法に基づき出品しております。こちらでは業者向け古物オークションで購入した正規品を取り扱っております。その他の出品物はこちら♪#にこにこ古着#にこにこ古着メンズ