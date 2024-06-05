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WOLFMAN B.R.S ベルト
商品番号 W50685154147
商品名

WOLFMAN B.R.S ベルト
ブランド名 ウルフマンブラザーズ
特別価格 税込 11,711 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WOLFMANB.R.S(ウルフマンB.R.S)のベルトになります。かなり昔に購入しました。当時はサイズが合わず、ベルトに穴を開けているためお安く出品しています。ウルフマンらしく細かい彫金です。今は廃盤のモデルなのでよければどうでしょうか？商品はベルトのみでギャランティや箱などはありません。状態は写真から判断お願いします。
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