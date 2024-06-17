NEAT UNITED ARROWS 47 CAP/キャップ　グリーン

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色 グリーン状態 新品未使用＜NEAT＞がスペシャルなタイミングにのみリリースする＜'47＞ボディを使用したキャップが登場\u2028\u2028＜NEAT＞のフォント含めグラフィックを一から作成。\u20283色のカラーリングはニューヨークに拠点を置くスポーツチームのカラーをセレクトした、ユナイテッドアローズ＆サンズ限定発売のキャップです。\u2028\u2028＜NEAT(ニート)＞\u20282015年からスタートした日本のパンツ専業ブランド。\u2028NEATとは、英語で「きちんとした」、「行儀の良い」という意味があり、「トップスはTシャツ、足下はスニーカー、でもパンツだけはきちんとしたも穿く。それだけで上品なスタイルになるから」そんな思いがブランドネームに込められています。\u2028日本人の体型に最適なサイジングで穿き心地の良さも兼ね備えた物創りをコンセプトとし、クラシックやヴィンテージの生地を使いながら、今の時代に合ったシルエット・ディテールにもこだわり、ドレススラックスにも負けない仕様を採用しています。正規店購入