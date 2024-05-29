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☆ディオール　バックル
商品番号 S58693852223
商品名

☆ディオール　バックル
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 2,000 円
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商品詳細

\u003c詳細\u003eいただきものです。もう使わなくなってしまったので出品します。使用期間はだいたい一年程です。スレがあったりで目立ちませんが、やや使用感があります。中古品・素人保管をご了承の上、ご購入お願いいたします。\u003cサイズ\u003e縦3㎝×横5㎝\u003c状態\u003eやや傷や汚れあり\u003c付属品\u003eなしcr488-1217003
http://narcologia.ru/goods/stepchild244352.html
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