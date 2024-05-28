【美品】Berluti　ベルルッティ　カードケース➕フラグメントケース

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ベルルッティのカードケースです。大人気ベルルッティの総柄デザイン。カジュアルにもフォーマルにも合わせることができます。【アイテム】Berlutiベルルッティカリグラフィー スタンプ 名刺入れカードケース メンズ 人気 通勤 コンパクト サイフ 財布 コインケース 定期入れ 【サイズ】縦幅：8cm横幅：10cm厚み：0.8cm※素人寸法（平置き）のため多少の誤差はご了承ください。【色.柄】ブラウン 茶【素材】レザー 革【商品状態ランク】Bランク Sー未使用orほぼ新品同様の状態SA-使用感が限りなく少なく綺麗な状態Aー使用感が少なく比較的程度の良い状態AB-目立たないが多少の傷や汚れのある状態Bー多少の傷や汚れのある状態BC-傷や汚れがあるものの使用に問題のない状態Cー大きな傷や汚れのある状態Dージャンク品※当店独自のランクです。 【状態】全体的にやや使用感ありますが、角スレやコバの割れもほとんど見受けられません。長期間の使用に伴い、レザーに味が出ており、良い肌触りとなっております。【配送】簡易包装で基本1〜2日で発送いたします。都合上、遅れる場合がございますのでご了承ください。【購入先】ブランド品を扱っている大手リサイクルショップ※日本流通自主管理協会加盟店（AACD）※正規品であることを確認しておりますのでご安心下さいご質問等ありましたらご気軽にお問い合わせください^_^よろしくお願いします！管理番号：0828-0911-26000/2-104