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新品未使用 JORDAN ジョーダン NIKE tシャツ ホワイト 白 希少
商品番号 P92249929357
商品名

新品未使用 JORDAN ジョーダン NIKE tシャツ ホワイト 白 希少
ブランド名 ジョーダン
特別価格 税込 5,192 円
在庫状況 あり

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商品詳細

@プロフィール必読お願いします。新品未使用JORDANジョーダンNIKEtシャツホワイト白希少です。サイズ表記は【M】です。着丈/身幅/袖丈/肩幅67/53/22/47特に目立った汚れ等はございません。古着故神経質な方はご遠慮ください。【ご案内】MADEINUSAブランドから、ドメスティックブランドまで、80's90'sのシャツTシャツスウェット等のトップスから、ジャケット等のアウターを多数出品中です。他にも多数出品しておりますので、よろしければご覧ください→#天心屋
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