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エドハーディー　ed hardy プラチナム　ラインストーン　新品Tシャツセット
商品番号 K23781363428
商品名

エドハーディー　ed hardy プラチナム　ラインストーン　新品Tシャツセット
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エドハーディ　　edhardyプラチナム新品未使用　　Tシャツ　2枚　　キャップセットでの出品になります。普通のラインストーンが付いてるタイプの物と、プラチナムと比べたら、プラチナムの方が、普通のタイプより、ラインストーンがぎっしり付いてます。購入してから、一度も着る事が無かったので、出品しました。宜しくお願い致します。
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