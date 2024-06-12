エドハーディー　ed hardy プラチナム　ラインストーン　新品Tシャツセット

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エドハーディ edhardyプラチナム新品未使用 Tシャツ 2枚 キャップセットでの出品になります。普通のラインストーンが付いてるタイプの物と、プラチナムと比べたら、プラチナムの方が、普通のタイプより、ラインストーンがぎっしり付いてます。購入してから、一度も着る事が無かったので、出品しました。宜しくお願い致します。