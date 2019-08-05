【大人気】エルメネジルドゼニア Ermenegildo Zegna ネクタイ

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※プロフィールと説明文・コンディションを必ず確認してから、コメントやご購入をお願い致します。こちらは、エルメネジルドゼニアの最高級シルク100%ネクタイです。軽くて柔らかく肌触りの良い素材のため、結びやすく、長時間の使用でも疲れません。一目で良いネクタイだとわかるので、毎朝の支度が楽しくなります^^ビジネスシーンだけでなく、結婚式や二次会、パーティーでも注目を集める事、間違い無しです。お気に入りのアイテムのため、一定期間が過ぎたら、自分で使い直す予定ですので、興味ある方はお早めに購入してください。★ブランド:エルメネジルドゼニアErmenegildoZegna★サイズ:剣幅9.1cm全長155cm★カラー:イエロー系★デザイン:小紋柄★素材:最高級シルク100%★その他:こちらはUSED品（中古品質）です。新品ではないUSED品という事をご理解の上、ご購入ください。ところどころにほつれ箇所がありますが、この先まだまだ長くご活躍いただけると思います。素人検品であるため、見落としなどあるかもしれませんが、ご了承の上、ご購入をお願い致します。送料無料で発送致します。敏速に対応致しますが、仕事の都合で対応が遅れる場合があります。お気軽にコメントください。新品参考価格:15800円仕事/ビジネス/プライベート/プレゼント/結婚式/二次会出張/パーティー/フォーマル/カジュアル/スーツ入学式/卒業式/入社式/新社会人バレンタイン/ホワイトデー/ストライプ/チェックドット/無地/幾何学模様/格子柄/ロゴマーク/ロゴマニアNo.2671