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※購入場所、購入時期不明長さ・・・金具の下から116cm※あくまで素人採寸です。ご理解いただける方のみご購入お願いします。●その他、注意事項⚠️購入前に写真、プロフィールを必ずご確認の上ご購入お願いします。⚠️汚れ等があるので写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。⚠️自分で1箇所穴をあけています。※中古品のため返品・苦情はうけつけられません。⚠︎発送までの日数は月〜木曜日に限ります。金土日、祝日は発送出来ない場合があります。