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★大人気★ supreme スクエアロゴ　キャップ　ネイビー
商品番号 A10429426985
商品名

★大人気★ supreme スクエアロゴ　キャップ　ネイビー
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 3,696 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2020年製大人気のシュプリームのキャップになります。フィット感は浅めで、シンプルにかっこいいです♪類似商品が増えてしまった際で、こちらは出品します。目立つ汚れや傷はございません。是非ご検討宜しくお願いします。SUPREMEシュプリームカラー：ネイビーSize：フリー●商品説明SUPREME(シュプリーム)1994年にジェームズジェビア氏がスケートボードの専門ウェアブランドが無い事を嘆き創立したブランド“SUPREME”。藤原ヒロシ氏が日本に紹介し、人気、知名度共に高くなり、NYやイタリアなど幅広く展開しています。カラー···ネイビー
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