ボンズアンドピース／ビンテージ風バンダナ

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オシャレなbonds\u0026peaceのバンダナです！レトロ、ヴィンテージ、アンティーク風のデザインでコーディネートのアクセントになります☆引地敬澄くん着用♡未使用です。サイズ：約64㎝AAA/Nissy/BE:FIRST/BTS/BIGBANG/iKON/NiziU/EXILE/三代目/GENERATIONS/RAMPAGE/ロック/ビジュアル/ホスト系/Y2Kスタイルにも合うかと思います♡※ご注意・自宅保管していました。・寸法に誤差があるかもしれません。・小さくして発送となります。・簡易包装となりますが、丁寧な梱包を心がけます。・お知らせなく匿名配送間(らくらくメルカリ便、ゆうゆうメルカリ便)で変更する場合があります。こちら、ご理解された上でご検討頂けると幸いですm(__)m疑問点、ご要望などありましたらお気軽にご相談ください☆よろしくお願いします！