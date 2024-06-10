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櫻井周斗選手　手形　ファンクラブナイト
商品番号 A38663996223
商品名

櫻井周斗選手　手形　ファンクラブナイト
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 4,400 円
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商品詳細

ジャンル（スポーツ選手）...野球ベイスターズ　41　櫻井周斗選手の手形ファンクラブナイトにて当たりました。A4サイズ、持ち帰り時クリアファイルを使用していましたが完璧な状態を求める方ご遠慮ください。
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