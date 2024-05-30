即日発送致します即購入大歓迎！値下げ交渉OK！！他にも革製品あります^_^中古品を専門の技術を習得した者がリペアしたものになります^-^高級溶剤を使い染色をしております。仕上げにトップコートも行っておりますので安心してご使用頂けます。※古物商許可証取得済細かな状態を気にされない方、リーズナブルな価格で販売させていただきますので、よろしくお願いいたします⭐️サイズ縦約10㎝横約19㎝カード15小銭入れ1お札入れ2その他2⭐️状態アルコール消毒済角スレ補修強化済リカラー済トップコート済ファスナー開閉良好小銭入れ取手付け替えありまだまだしばらく使って頂けます^_^細かい所を気にされないという方に❤️☆色ムラ・キズ・当て布の際のボンドはみ出し等確認しておりますが、見落としがある場合がございます。☆他サイトでも出品しておりますので、突然削除する場合がございます。本革レザーカラー···ブラックカラー···ブラックカラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）財布形···二つ折り素材···本革



プラダ 二つ折り財布 - 財布



PRADAプラダ 二つ折り財布 サフィアーノ ミニ財布 レディース | DK大黒通販店 powered by BASE



PRADA 二つ折り財布-



PRADA - 新品 プラダ PRADA 2つ折り財布 サフィアーノ メタル ネロの ...



プラダ 二つ折り財布 二つ折り財布 - 財布



PRADAプリント♪ファスナー付き二つ折り財布♪ブラック (PRADA ...



PRADA 二つ折り財布-



PRADA 財布 ナイロン | tradexautomotive.com



美品！PRADA二つ折り財布♡ミニウォレット | labiela.com



プラダ PRADA 二つ折り財布 サフィアーノ ミニ財布 グリーン ...



【30日返品保証】PRADA プラダ 1MH021 サフィアーノ SAFFIANO 折り畳み 二つ折り 三つ折り 財布 ウォレット ベージュ CIPRIA F0236 ブランド レディース 女性 コンパクト プレゼント 即日発送 【クリスマス限定ラッピング対応中】



Prada 二つ折り財布 - Farfetch



PRADAプラダ 二つ折り財布 サフィアーノ ミニ財布 レディース ピンク | DK大黒通販店 powered by BASE



プラダ PRADA 財布 二つ折り財布 折りたたみ財布 小銭入れ付き PR-1ML225S TRIAN-FUO レディースレッド



プラダ 二つ折り財布 サフィアーノ ブルー レディース PRADA 1ML225 QWA F0076