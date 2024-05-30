新品未使用クロコダイル財布\u0026パスポート入れ

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COZZEの上質クロコダイルパスポートスペース付きラウンドファスナーの長財布新品未使用です。数年前シンガポールで購入カードスペース：12仕切り札入：3コインスペース：1パスポートスペース：1ペン刺し：1縦：21.5横：12マチ：2〜2.5多少の誤差はご了承ください。ブランドカテゴリー使用中の場合あります。素人の検品である為完璧ではない事をご理解の上、ご購入をお願い致します。発送は即日〜4日間です。お急ぎの方はコメント下さい。他サイト掲載の為、購入前にコメントよろしくお願いいたします。また、予告無しの削除あります。プロフ必読でお願いします。#財布#長財布#サイフ#パスポート#コインスペース#wallet#ウォレット#BOTTEGAVENETA#ボッテガべネタ#ボッテガ#ぼってが#ぼってがべねた#ハイブランド#イタリア#牛革#高級#セレブ#上級者#ブランド品#高級ブランド#ちょいわるオヤジ#おしゃれ#レザーバッグ#本革#皮#革製品#BOTTEGA#マークジェイコブス#プラダ#ジバンシー#グッチ#セリーヌ#ディオール#シャネル#エルメス#フェンディ#ロエベ#フルラ#ボッテガべネタ#クロエ#イブサンローラン#アルマーニ#ルイヴィトン#カルティエ#ロロピアーナ