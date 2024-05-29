送料無料 FCRB 23AW NEW ERA EMBLEM 9FORTY CAP

ご覧いただき、ありがとうございます。FCRB23AWNEWERAEMBLEM9FORTYCAPの出品です。カラー:ライトグレーサイズ:フリー状態:新品未使用購入場所:国内正規店注意事項:出品している商品は、全て正規品でございます。真偽を問う質問には、一切お答えいたしません。納品書等の同封もできかねます。サイズ感は個人差がございますので、お答えできかねます。商品の検品は、細心の注意を払っておりますが、一度人の手に渡った物になりますので、完璧な商品をお求めの方は、落札をお控えください。気持ちの良い取り引きを心掛けておりますので、ご落札から24時間以内のご入金を、お願いいたします。購入前にコメントをお願いいたします。新品LIGHTGRAYSOPHSOPHNETF.C.R.B.ブリストルBRISTOLF.C.RealBristolキャップ



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