バドワイザー　Badweiser Tシャツ　ビンテージ　USA

バドワイザーのロゴ入りネイビーTシャツです。薄い汚れ、小さなピンホールがありますが、サイズ、ロゴ、雰囲気、極上です。即購入OKです。●サイズ：タグ表記XLサイズ肩幅59cm身幅56cm着丈75cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：コットン100%●状態：中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。アメカジ企業柄・デザイン···プリント（ロゴなど）袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋



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