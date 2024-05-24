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バドワイザー　Badweiser Tシャツ　ビンテージ　USA
商品番号 T98938904591
商品名

バドワイザー　Badweiser Tシャツ　ビンテージ　USA
ブランド名 フルーツオブザルーム
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バドワイザーのロゴ入りネイビーTシャツです。薄い汚れ、小さなピンホールがありますが、サイズ、ロゴ、雰囲気、極上です。即購入OKです。●サイズ：タグ表記XLサイズ肩幅59cm身幅56cm着丈75cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：コットン100%●状態：中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。アメカジ企業柄・デザイン···プリント（ロゴなど）袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋
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