新品未使用 IDEA キャップ i don’t work here

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ロンドンのビンテージブックストアIDEABOOKSLTD./アイディアブックスよりSORRY/IDON`TWORKHERECAPIDEABOOKSのキャップです完売商品です。今はあまり出回っていないので是非新品未使用品になります。IDEABOOKSIDON’TWORKHERECAPアイデアブックスアイドントワークヒア世界で大人気のIDEAキャップです。TWICEナヨンさん、少女時代、BTS、柴田ひかりさんなどアイドルや併優、インスタグラマーなど多くの著名人が着用しています。新品未使用になります。カラー:グリーンサイズ：フリー状態：新品未使用\u003c説明＞IDEAからオリジナルグラフィックのキャップです。100%オーガニックコットンボディを使用しています。前にはIDON'TWORKHERE(私はここでは働きません)、後ろにはSORRY(ごめん）の文字が刺繍になっています。とても可愛い文字でシンプルながらセンス溢れる秀逸なデザインです。アジャスター付きのフリーサイズで性別関係なく着用できます。#ideabooks#twice#nayeon探されて方はこの際是非。doverstreetmarketstoreideabooksIDEAbooks柴田ひかりexoEXOギョンス1ldk1LDKニューエラNewEraneweraNEWERAepochエポックjjjjoundJJJJOUNDcreekangler'sdeviceCREEKANGLER’SDEVICECreekaimeleondoreAimeLeonDoreAIMELEONDORENewBalancenewbalanceNEWBALANCEニューバランス好きな方におおすめです。我