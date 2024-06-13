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BONAVENTURA ボナベンチュラ　長財布
商品番号 R79652900706
商品名

BONAVENTURA ボナベンチュラ　長財布
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 17,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボナベンチュラ定番の大人気長財布。公式サイトでは現在ブラック品切れ中。ボナベンチュラの公式サイトで購入しました。ボナベンチュラが大好きで、コレクションとして購入しました。使用回数は10回未満で、ほぼ未使用です。使ってくださる方がいらしたら是非。仕様：マチ付き小銭入れ×1、お札入れ（日本紙幣対応）×4、カードポケット×9、小銭入れ内側：イタリアンスムースレザー、カードポケット内側：ナイロンサイズ：縦:18.5cm×横9.2cm、幅1.2cm重さ：106g※付属品なしカラー・ブラック材質・シュリンクレザー
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