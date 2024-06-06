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【希少/USA製】Stussy オールドステューシー スニーカーロゴ Tシャツ
商品番号 U92475110550
商品名

【希少/USA製】Stussy オールドステューシー スニーカーロゴ Tシャツ
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 3,792 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★フォロー割はプロフィール欄ご確認ください★フォローされてない方に対しては　金額の交渉およびお値引きは致しません●商品説明90年代銀タグ貴重なUSA製人気のオールドステューシーのTシャツ袖裾シングルステッチ90年代にのみに出回り以降は復刻無しの超人気デザインのビンテージ80年代黒タグ時代のアディダススーパースターデザインのモノとは違いNIKEナイキエアフォース1AF1がモチーフ●表記サイズM●実寸サイズ（cm）肩幅：約47身幅：約48.5着丈：約66.5袖丈：約20●カラーホワイト　白●コンディション目立った汚れやダメージはございません★★出品中のステューシー#BUILD_PRIME_STUSSY★★出品中のTシャツ・ポロシャツ#BUILD_PRIME_Tシャツ・ポロシャツ★★出品一覧#BUILD_PRIME_shopping
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