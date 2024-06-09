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【新品未使用】COACH　エンボスレザー　シグネチャー　財布　F75363
商品番号 S80789886094
商品名

【新品未使用】COACH　エンボスレザー　シグネチャー　財布　F75363
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,964 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！COACH/コーチ　エンボスレザーシグネチャー　二つ折り財布※アメリカアウトレット正規品●状態：新品未使用●型番：F75363●サイズ：約W11.5xH9.5xD2.5cm●カラー：ダークブラウン●素材：レザー●仕様本体開閉：オープン内側：札入れx1カードポケットx4オープンポケットx2●付属品：COACH透明袋、商品タグ、ケアカード、保存袋★★★ケースは＋２００円でお付けしますのでコメント下さい！
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