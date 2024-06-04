vintage コーデュロイ風 NIKE Athletics 90s 刺繍C71

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膨大な商品の中から当店の商品をご覧していただきありがとうございます！主に90s〜00s・10sの商品を中心に出品させていただいています。#古着屋TAG⬆️を検索していただきますと他の商品を閲覧可能です！また当店ではフォロー割を実施しております。たったの2ステップ(¤̴̶̷̤̀ω¤̴̶̷̤́)①フォローする②コメント欄にフォローしたことを伝える以上になります。3,000円以下→100円引き3,000円以上→300円引き10,000円以上→500円引き上記の用にお値下げさせていただきます。また、まとめ買いでさらにお安く購入する事が可能です。その際はコメントにてお願い致します。リピーターの方は上記+100円引きさせて頂きます。---------------------------商品名vintageコーデュロイ風NIKEAthletics90s刺繍6パネル黒タグポイントあまり見かけないNIKEAthleticsのコーデュロイ風キャップ。見てわかるようにコーデュロイのような感じになってます！ですが生地は柔らかめでガシッとしてないので着用しやすいかと。オススメです。古着は一期一会。今後出会うこともないでしょう！この機会にぜひ！状態中古ヴィンテージ(ビンテージ)、古着がお好きな方ぜひどうぞ！送料無料、即購入可能❗️最後まで閲覧頂きありがとうございました！