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- 【kolor】カラー 22ss ニットドッキングTシャツ
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商品詳細
kolorのトップスです。Vネックリブの内側にUネックリブレイヤードスタイルです。ダンボールTシャツのような素材でとてもハリがあります。・サイズ：1大きめなのでMとしています。・素材\u003c本体\u003eコットン58%ナイロン37%ポリウレタン5%\u003cニット部分\u003eポリエステル100%\u003c襟ぐりリブ部分\u003eコットン100%・22ss神経質な方はご遠慮下さい。価格交渉はコメントでご相談ください。ご検討よろしくお願いいたします！#kolor#kolorbeacon#カラー#カラービーコン#JIEDA#jieda#ジエダ#hare#studious#junred#rageblue#nikoand#emmaclothes#casperjohn#maisonspecial#monkeytime#beams#ciaopanic#neos#casperjohn#unitedtokyo#carhartt#NAUTICA#remer#leftalone#discoat#印#MHL#globalwork#PLST#theory#beautyandyouth#kaiko#KOOI#yoke#toironier#neonsign#sacai#stein#saby#dulcamara#rotol#yohki#kolor#shinyakozuka#シンヤコズカ#needles#ニードルス#doublet#uru#marni#マルニ#dairiku#ダイリク#toga#トーガ#taupe#order#Tシャツ#シャツ#えんじ色#エンジ#赤#緑#メンズトップス
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