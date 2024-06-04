ヒッコリーストライプ デニム キャップ デッドストック 90s

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未使用品/デッドストック～Vintageサイズ：OneSizeFitsAll/フリー被り口約56.5cm～63.5cm位※少々の誤差はご容赦下さい。目安まで《反ったツバ、やや浅めな形》素材：表記無し/COTTON ヒッコリーデニムカラー：ネイビーブルー/ナチュラル系ブランド不明MADEINU.S.A.※未使用品ですが、店頭展示、倉庫保管を経た古い在庫品になります。少々の薄汚れ、シワ、依れ等々、まっさらな新品状態からは見劣りします。予めご了承下さい。細かな事が気になる方はトラブル回避の為、お控え下さい。#DEADSTOCK#OLDオールド#ヴィンテージ#ビンテージ#oldschool#street#skate#surf#culture#music#hiphop#Graphic#ストリートウェア形...ベースボール素材...コットン