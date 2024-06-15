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掛軸　柳生芳徳寺　橋本紹尚　一行書　「水上青々翠」　共箱　V　4567A
商品番号 A74789667643
商品名

掛軸　柳生芳徳寺　橋本紹尚　一行書　「水上青々翠」　共箱　V　4567A
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 5,848 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　全長約174cm　幅約30.5cm　画寸約98.7cm×28.5cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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