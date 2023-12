レア【ニューエラ×ドラえもん】限定コラボ キャップ ブラック モデル 黒×白

* コメントなしの即購入、大歓迎です♪ *◤ フォロー\u0026コメントで一律6%OFF!! ◢↓下記リンクより他の商品もご覧くださいませ↓#6pRの全ての商品はこちら#6pRのメンズはこちら#6pRのメンズ帽子類はこちら●商品/仕様ブラックカラーのNEキャップを被ったブラックのドラえもんをフロントに刺繍。ボディーもブラックで統一した可愛らしくもクールなデザインのNEWERA×ドラえもんコラボのキャップです。既に完売、生産も終了している廃番モデル。オークションやフリマでもなかなか見ないたいへん珍しいアイテムです。ユニセックス(男女兼用): サイズが合えば可能形状: ベースボールキャップアジャスター: なし(サイズ調整不可)付属品: なし備考: 素材: タグのお写真をご覧ください。着用シーズン: オールシーズン(春夏秋冬)※何かあれば、どうぞお気軽にお問い合わせください。●サイズ(約・cm)[ 71/4 ]ツバ/長さ: 7高さ: 12頭周り: 57.7備考: ※素人採寸のため、若干の誤差がある場合がございます。●状態使用感少なく大きく目立つ傷や汚れも見られない程度良好な状態です。※見落としもあるかもしれませんので神経質な方、完璧を求める方、中古品へのご理解が難しい方は、ご購入をお控えください。●カラー/系統ブラック黒×ホワイト白×レッド赤備考: ※光の加減により実際の色味と誤差がある場合がございます。●梱包/配送型崩れしないようダンボール梱包での発送となります。#6pRのメンズ帽子類はこちら#6pRの全ての商品はこちら↑上記リンクより他の商品もご覧くださいませ↑●お知らせ他にもニューエラ青デニム紺ネイビー厚手ニット帽オシャレ秋冬ベージュ20代キャスケット茶色キャップ白ブラック秋物ストローハット黒ホワイトかっこいいトラッカーキャップ中折れハット古着を出品していきます♪NEWERA/NE/DORAEMON/ドラエモン/4322



