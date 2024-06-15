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- FX5U-32MT + FX5U-232-BD 三菱電機シーケンサ
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商品詳細
三菱電機FX5U-32MT/DSシーケンサFX5U-232-BD通信拡張ボード動作確認をしており、見た目などは一般的な中古品としての傷や汚れが見られます。外箱は有りません。お取引の際のトラブルはこちらとしても極力避けたいと思っております。その為に気になることがあれば必ず購入前にコメント欄にてご相談をお願いします。また個人間での取引に完璧を求める方や神経質な方はご購入をご遠慮ください。
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