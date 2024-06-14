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HOSANNA ホザーナ トラッカー ウォレット テンダーロイン
商品番号 M92422654086
商品名

HOSANNA ホザーナ トラッカー ウォレット テンダーロイン
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 47,994 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホザーナのウォレットです。サイズ縦9.5横17.5厚さ2多少の使用感はありますが目立つダメージなく美品です。別でチェーンも出品していますが、こちらはウォレットのみの単体出品になります。
http://narcologia.ru/goods/unusable670574.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle359625.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric823045.html
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