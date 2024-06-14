HOSANNA ホザーナ トラッカー ウォレット テンダーロイン ...

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商品詳細
ホザーナのウォレットです。サイズ縦9.5横17.5厚さ2多少の使用感はありますが目立つダメージなく美品です。別でチェーンも出品していますが、こちらはウォレットのみの単体出品になります。
http://narcologia.ru/goods/unusable670574.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle359625.html
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