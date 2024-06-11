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朝隈俊男 animal life ほろ酔い 第２弾 全５種類 シークレット含む
商品番号 W44751902695
商品名

朝隈俊男 animal life ほろ酔い 第２弾 全５種類 シークレット含む
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大人気の造型作家朝隈俊男さんのほろ酔いpart2全５種類です画像7枚目がお譲りする商品です[アイテム]①シマウマ②ナマケモノ③ワオキツネザル④オランウータン⑤シークレットパグサイズ全高:約5~8センチ樽の高さは約3.8センチ材質:PVC種類確認の為開封しました糊付けが強いので綺麗にはがれてませんので御理解下さい検品しておりますが量産品に付きこだわりの強いかたや完璧を求めるかたは御遠慮くださいプチプチにて梱包し箱に入れて発送します追跡番号付き匿名配送いたします動物のくらし犬の生活動物の生活ミニチュアフィギュアフルコンプコレクション
http://narcologia.ru/goods/reproduce102355.html
http://narcologia.ru/goods/troupe955111.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture229641.html
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