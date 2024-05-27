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西村徳泉　福俵茶碗　共箱　茶道具　抹茶碗　紫翠窯　お正月
商品番号 M84213485966
商品名

西村徳泉　福俵茶碗　共箱　茶道具　抹茶碗　紫翠窯　お正月
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 7,056 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ：径・約12.3×11.3cm　高・約7.7ｃｍ　付属品：共箱、共布（茶筅はつきません）発送　：60サイズ段ボールの予定です。中古です。状態良好、無傷です。紫翠窯西村徳泉さん作のお茶碗です。徳泉さんは染付祥瑞系の作品が多いと思いますので、ちょっと変わり種です。楕円形で福俵の模様は白土象嵌かと思います。内に刷毛目模様があります。高台がかっこよく四方高台です。福俵茶碗に本歌があるのか、ちょっと私はわからないのですが、福俵茶碗と言いますと、象嵌模様で正面は宝珠になってるのが多いと思います。こちらのお茶碗もそうです。多分何かあります。(笑)福俵は富の象徴ですし、豊穣を願うものです。どうぞ素晴らしい福が舞い込みますように！発送は60サイズ段ボールを予定しています。どうぞよろしくお願いします。とめ3
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