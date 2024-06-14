ナンバーナイン　カート期　メッシュキャップ　ベロ

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商品詳細
ナンバーナイン カート期 メッシュキャップになります。色はネイビーです。2003年7月頃に購入したと記憶しております。保管の仕方が悪かったのか型崩れ、プリント周りの白い部分に茶色いシミができていました。プリント剥がれはありません。タグはあります。20年前の品物になり、汚れ等もありますので中古品、古着にご理解いただける方ご検討よろしくお願いします。
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