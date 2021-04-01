良品　オルチアーニ　ベルト　８５　チェーン　レザー　ORCIANI イタリア

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2023年最新】オルチアーニの人気アイテム - メルカリ



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『 オルチアーニ レザー ベルト 』です。なかなかの良品。イタリア製 です。サイズは「 ８５ 」。素人寸ですが、 全長９９、ベルト幅３ センチほど。ピン根元付近から最初の穴まで７９センチほど、そこから５穴あり、最後の穴まで８９センチほど になります。素材は 牛革 と メタルチェーンの異素材のベルトです。カラーは レザー部分が ダークブラウン 、メタル部分は、ごく淡いゴールド系のカラーです。日本ではセレクトショップなどで展開されている オルチアーニ のベルトです。こちらはビンテージレザーを採用し、レザーの編み込み部分にメタルチェーンが貼りあわされた、イタリアらしい洒落感があるデザイン製の高いベルトです。サイズの合う方、よかったらこの機会にいかがでしょうか。こちらの商品はＵＳＥＤになります。多少の使用感などございますが、気になる目立つ汚れなど特に無く、全体的に見て、個人的見解ですが、なかなかの良品に思います＾＾。まだまだご利用頂けます。送料込みです。小さめの畳んで発送させて頂きます。送料込み発送の場合は、発送方法を変更する場合がございます、ご了承ください。少しづつ、お値下げしたりもしますので、よかったらフォローお願いします。他にも色々と多数出品中です。