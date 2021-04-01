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良品　オルチアーニ　ベルト　８５　チェーン　レザー　ORCIANI イタリア
商品番号 Q32526491283
商品名

良品　オルチアーニ　ベルト　８５　チェーン　レザー　ORCIANI イタリア
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 1,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

『　オルチアーニ　レザー　ベルト　』です。なかなかの良品。イタリア製　です。サイズは「　８５　」。素人寸ですが、　全長９９、ベルト幅３　センチほど。ピン根元付近から最初の穴まで７９センチほど、そこから５穴あり、最後の穴まで８９センチほど　になります。素材は　牛革　と　メタルチェーンの異素材のベルトです。カラーは　レザー部分が　ダークブラウン　、メタル部分は、ごく淡いゴールド系のカラーです。日本ではセレクトショップなどで展開されている　オルチアーニ　のベルトです。こちらはビンテージレザーを採用し、レザーの編み込み部分にメタルチェーンが貼りあわされた、イタリアらしい洒落感があるデザイン製の高いベルトです。サイズの合う方、よかったらこの機会にいかがでしょうか。こちらの商品はＵＳＥＤになります。多少の使用感などございますが、気になる目立つ汚れなど特に無く、全体的に見て、個人的見解ですが、なかなかの良品に思います＾＾。まだまだご利用頂けます。送料込みです。小さめの畳んで発送させて頂きます。送料込み発送の場合は、発送方法を変更する場合がございます、ご了承ください。少しづつ、お値下げしたりもしますので、よかったらフォローお願いします。他にも色々と多数出品中です。
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