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本革　クロコ エンボス　ウエスタン　ベルト　スタッズ　カジュアル　レザー
商品番号 R83044981475
商品名

本革　クロコ エンボス　ウエスタン　ベルト　スタッズ　カジュアル　レザー
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本革クロコリバースエンボスウエスタンベルトです。幅…約35mm全長…約114cmウエストサイズ80〜100cm厚み…約4.1mm固定サイズの為、サイズ調整できません。通常のクロコエンボスとは異なり凹凸が逆パターンになっています。長期保管（デッドストック）の為、汚れ・傷・メッキのはげ・変色等が付いている場合があります。細かい部分などは写真をご確認ください。新品未使用品ですがデッドストック品の為、気になる方は購入をお控えください。
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http://narcologia.ru/goods/monophonic758312.html
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