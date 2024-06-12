本革 クロコ エンボス ウエスタン ベルト スタッズ カジュアル レザー ...

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商品詳細
本革クロコリバースエンボスウエスタンベルトです。幅…約35mm全長…約114cmウエストサイズ80〜100cm厚み…約4.1mm固定サイズの為、サイズ調整できません。通常のクロコエンボスとは異なり凹凸が逆パターンになっています。長期保管（デッドストック）の為、汚れ・傷・メッキのはげ・変色等が付いている場合があります。細かい部分などは写真をご確認ください。新品未使用品ですがデッドストック品の為、気になる方は購入をお控えください。
http://narcologia.ru/goods/ambassador782106.html
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