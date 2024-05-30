新品一枚革クロコダイル黒コインパース小銭入れ折財布

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商品詳細
●アイテム:折財布コインパース●色： 黒●サイズ縦：10.5cm横：9cmマチ：2〜2.5cm※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。 ●素材 クロコダイルレザー黒●状態新品●発送方法発送はらくらくメルカリ便で行います。 ●その他、注意事項細かいデザインなどは写真にてご確認ください。即購入大丈夫です。気になる点がありましたらお気軽にご質問ください。カラー···ブラック
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