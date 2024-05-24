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商品詳細
高橋ヒロシ300枚限定サイン主人の持ち物です。他にも飾りきれないほどありますので、こちらは出品します。先程、初めて開けて確認しました。送られてきた箱に入れて、段ボールに梱包し、発送します。よろしくお願い致します。
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