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90s ヴィンテージ JEFF GORDON 総柄 車 レーシング Tシャツ L
商品番号 A46610698652
商品名

90s ヴィンテージ JEFF GORDON 総柄 車 レーシング Tシャツ L
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 5,341 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入希望の方は一度プロフィールをご覧になるようにお願いします。●ブランドUSA製MotorsportTRADITIONSDUPONT正規店購入品●サイズ表記L●実寸着丈71cm身幅55.5cm肩幅59cm袖丈21.5cm若干の誤差はご了承ください。●状態所々にプリントの擦れが御座います。特筆する汚れダメージは御座いません。●管理：YM
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