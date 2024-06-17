90s ヴィンテージ JEFF GORDON 総柄 車 レーシング Tシャツ L

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購入希望の方は一度プロフィールをご覧になるようにお願いします。●ブランドUSA製MotorsportTRADITIONSDUPONT正規店購入品●サイズ表記L●実寸着丈71cm身幅55.5cm肩幅59cm袖丈21.5cm若干の誤差はご了承ください。●状態所々にプリントの擦れが御座います。特筆する汚れダメージは御座いません。●管理：YM