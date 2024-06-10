forme short wallet コードバン Black

現物写真は6〜9枚目に掲載しております。formeの財布の中でも絶大な人気を誇るコードバンのショートウォレット。収まりの良いコンパクトなサイズ感ながら、カードや小銭もしっかりと収納可能。紙幣も折り畳まずに入れられる機能性十分な設計。表にきめ細かく美しい表情を持つアメリカの老舗タンナー「ホーウィン社」のコードバンを使用。堅牢な強度で高い耐久性を持ちながら、使用していくうちに光沢と輝きを増しえも言われぬ表情へとエイジングしていきます。内側にはformeの小物で定番的に使用されるベジタブルタンニン鞣しの馬革「SHF」を、小銭入れ部分には滑り良く高級感のあるYKKエクセラZIPを使用。日々持ち歩く上で苦にならない手に馴染むサイズ感と財布としての機能性が両立した秀逸なプロダクトです。カラー...ブラック素材...本革財布形...二つ折り



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