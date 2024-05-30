ヴァレンティノガラヴァーニ　スターカモフラージュ　長財布

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1ヶ月ほど使用しました。【Item】二つ折り長財布【Model】my2p0569gac-u41【Color】カモフラ【性別】メンズ【仕様】札入れ×7、カードスロット×8、小銭入れ×1箱あり、タグあり【素材】表記なし表記サイズ /W/H/DFREE /19.5cm/10cm/2.5cmおおよその採寸です。カードの出し入れで、傷があります。(5、6枚目)表面星の端が、全体的に使用感があります(3、4枚目)7、8枚目は光の加減で白く見えますが、汚れはありません。星柄がある表面に、主に使用感があります。値下げ不可、コメントはお返ししません。