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90s ヒステリックグラマー ヒステリックス キャップ オレンジ
商品番号 E87673294371
商品名

90s ヒステリックグラマー ヒステリックス キャップ オレンジ
ブランド名 ヒステリックス
特別価格 税込 6,072 円
在庫状況 あり

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商品詳細

〇当ページをご覧頂き、誠にありがとうございます。必ず、プロフィール欄を確認の上、購入をして頂くようお願い致します〇〇商品説明〇90sヒステリックグラマーhystericglamourヒステリックスhystericsキャップオレンジFLEXFIT〇カラー〇オレンジ〇年代〇90s〇素材表記〇表地：アクリル８３％ウール１５％スパンデックス２％裏地：中綿：別布：〇状態〇１０段階評価中：７〇サイズ（平置き採寸(ｃｍ)〇内径：約内径６０.５cm～(ゴムのため伸縮あり。)　高さ：約１６ｃｍ〇採寸検品送料について〇採寸は平置き採寸の手作業のため、誤差が生じる場合があるのでご了承下さい。※検品は一枚一枚非常に手間をかけ検品しておりますが、手作業のため見落としなどある場合がございます。状態などに関して過度に程度に敏感な方などは購入を控えるよう御願い致します※
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